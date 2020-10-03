Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Виталий Шевченко рассказал о своих планах по развитию портов, аграрной сферы и туризма в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

По словам Виталия Шевченко, он будет принимать взвешенные и обдуманные решения по развитию области.

— Главный принцип — быть честным прежде всего перед собой. Принимаемые решения и действия, связанные с бюджетом и уже существующим достоянием области, будут взвешенными и обоснованными. Всё, что мы видим вокруг себя — наше, а не чьё-то. И эти блага нужно сохранить, преумножить, усовершенствовать. Никаких временных вариантов. «Дожить до весны» — не мой подход, - сказал Виталий Шевченко.

Также он добавил, что прежде всего планирует развивать инфраструктуру Николаевской области.

— Главный акцент я буду делать, прежде всего, на инфраструктуре области, а именно децентрализации финансирования инфраструктурных объектов области и осуществление контроля выполненных работ на местах. Поэтому я буду стараться достичь того, чтобы разыгрывание тендеров максимально производилось на местах. Только на местах руководителям и жителям в полной мере известна ситуация, обстановка и полнота картины происходящего. Думаю, такой подход повысит эффективность принятых решений и их следствий. В контексте нового административного деления области, этот вопрос обретает особую актуальность. - сказал Виталий Шевченко.

При этом Виталий Шевченко отметил, что, в частности, будет уделять внимание развитию портовой инфраструктуры, аграрной сферы, водного транспорта и туризма.

— В условиях ограниченного финансирования мы можем наблюдать чьи-то скрытые интересы при выборе объектов, требующих развития, реконструкции или модернизации. Эту несправедливость необходимо искоренять. На это и ставка. Наша область вполне жизнеспособна и самодостаточна. Дотаций она не требует, и сама себя способна содержать и развивать. Порты, аграрная сфера, водный транспорт, туризм – это далеко не все сильные стороны нашего края. Не нужно изобретать велосипед. Нужно навести порядки и выстроить правильный алгоритм работы этих отраслей. Тогда громада будет жить в достатке и благополучии, - сказал он.

Напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Инна Думановская рассказала, что решила участвовать в местных выборах, поскольку знает как решать проблемы в области.