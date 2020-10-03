Кандидат на должность Николаевского городского головы от политической партии «Наш край» Николай Круглов заявил, что стоимость реконструкции Соборной площади завышена приблизительно на 60 миллионов гривен.

Об этом пишет пресс-служба партии «Наш край»

По словам Круглова, по подсчетам опытных строителей, реальная стоимость площади могла составлять не более 42 миллионов гривен. При этом, власть потратила в итоге порядка 102 миллионов.

— По объему бюджета и по расходам, которые мы увидели за эти 5 лет, к большому сожалению, невозможно, чтобы нынешняя власть еще 5 лет управляла городом. В средствах массовой информации было много информации и высказываний по поводу Соборной площади, которую построила действующая власть. 102 миллиона гривен потратили на то, чтобы площадь стала лучше. Но стала ли лучше эта площадь? А самое главное, что уже более года идет расследование правоохранительными органами. На сегодняшний день уже есть цифра реальной стоимости площади — 42 миллиона и не более эта площадь могла стоить, - сказал Николай Круглов.

Кроме того, кандидат в мэры обратил внимание на то, что преимущественно подряды на строительные работы отдают иногородним фирмам.

— Обиднее всего, что все подряды на строительные работы выполняют в Николаеве чужие фирмы. Почему это делается тоже предельно понятно — с чужими легче договариваться и брать откаты. Так само в руководстве города кроме мэра многие заместители, начальники управлений — все чужие люди, все те люди, которые тут не живут и не знают город, - отметил Николай Круглов.

К слову, накануне в СМИ была обнародована информация, в которой отмечалось, что в сметной документации по реконструкции площади на гранитные плиты была заложена цена без учета НДС в размере 2504 гривен за один квадратный метр. В то же время на свободном рынке цена на них в среднем составляет 1300 гривен с НДС. Таким образом, если к сумме в 2504 гривен добавить 20% НДС, то получится 3005 гривен, что почти на 1700 гривен выше рыночной стоимости.

Пресс-релиз