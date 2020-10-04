Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что размер убытков от формулы «Роттердам+» определяется размахом рук лица, которое их объявляет.

Об этом сказал, комментируя недавнюю информацию о том, что новая экспертиза в деле «Роттердам+» подтвердила почти 40 миллиардов гривен убытков. пишет «Цензор.НЕТ».

По его мнению, это очередное подтверждение союза НАБУ и заводов олигарха Игоря Коломойского.

— В сети распространяют информацию о новой экспертизе, заказанной НАБУ у «независимого» эксперта с 40 миллиардами гривен «убытков». Но есть одна важная деталь для резкости картинки — эта самая эксперт по заказу заводов Коломойского установила убытки для этих самых заводов. На подтверждение своих слов выкладываю документальное подтверждение выполнения одним и тем же «независимым» экспертом «убытков» как для Никопольского завода ферросплавов, так и на заказ НАБУ. Как НАБУ с ГПК и экспертами Коломойского недорабатывают? Короче, размер убытков определяется размахом рук лица, которое их объявляет, - сообщил Дмитрий Вовк.

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что эксперты не смогли подтвердить нанесение ущерба государству из-за применения формулы расчета цены на уголь «Роттердам+». В связи с этим дело было закрыто.