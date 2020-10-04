Город Снигиревка, который находится в Николаевской области, сегодня, 4 октября, отмечает свой День рождения. Глава политической партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин поздравил жителей города с праздником, сообщает пресс-служба партии.

В своём поздравлении депутат отметил, что у Снигиревки есть прекрасный потенциал и все для того, чтобы город расцветал и его облик менялся к лучшему. Однако, не хватает грамотных руководителей.

— Сегодня День рождения прекрасного города нашей Николаевской области - Снигиревки! Города моего детства и моей юности, праздник для каждого его жителя, для каждого, кто любит, ценит и возможно, как и я, скучает по нему. Я поздравляю каждого жители Снигиревки! У города есть прекрасный потенциал и все для того, чтобы он расцветал и его облик менялся к лучшему. Все, кроме грамотной местной власти и руководителя. Потому я желаю всем хороших и любящих людей во власти, и вскоре сделать правильный выбор для будущего нашего края, наших детей и внуков! С Днём города, друзья, с Днём города, Снигиревка!, - поздравил горожан Юрий Кормышкин.

Напомним, что несколько лет назад, когда главой Снигиревской РГА была Инна Бойко, с днём рождения город поздравляли «НеАнгелы». Это был подарок местным жителям от Юрия Кормышкина и «Нашего Края».

Пресс-релиз