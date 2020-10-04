Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Львовской политехники заявил, что наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.

Видео выступления премьера опубликовано на YouTube-канале Кабмина.

— Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика, - сказал он.

Поэтому, по словам Шмыгаля, необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет себе сам откладывать. И, по словам премьера, это произойдет уже со следующего года. При этом государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию.

Ранее Денис Шмыгаль рассказал, что в сентябре госбюджет выполнен на 115%.