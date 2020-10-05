Вчера вечером во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из них трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около 20:30 на автодороге «Червоноград-Радехов» возле села Бендюга Сокальского района. По предварительно установленной информации, 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Nissan и Volkswagen Passat.

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель Mitsubishi и его семилетний пассажир, трое пассажиров Volkswagen возрасте 11, 13 и 39 лет, а также 42-летний водитель Nissan и его 41-летний пассажир. Также медики установили, что водитель Mitsubishi был пьян.

Правоохранители открыли уголовное производство по част 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, 2 октября в микрорайоне Варваровка города Николаева DAF наехал на пешехода, в результате чего последний погиб.