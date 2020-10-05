В грузинском городе Гори около 50 детей были госпитализированы с отравлением. У детей одинаковые симптомы.

Об этом сообщает телекомпания Mtavari Arkhi.

Причиной может быть загрязненная питьевая вода или еда.

Местный водоканал уже взял пробы воды на экспертизу. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее в Николаевском муниципальном коллегиуме отравились дети — троих учеников госпитализировали в «инфекционку»