Из-за возможного использования Турцией канадского военного оборудования в конфликте в Нагорном Карабахе Канада приостановила выдачу разрешений на экспорт в Турцию оружия.

Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Укринформ.

— В соответствии со строгим режимом контроля за продажей оружия и учитывая постоянные столкновения (в Нагорном Карабахе - прим.), я временно прекратил выдачу надлежащих экспортных разрешений Турции, чтобы дать время лучше оценить ситуацию, — сказал Франсуа-Филипп Шампань.

Он отметил, что «в последние дни были выражены определенные подозрения относительно использования канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе».

— Узнав о них, я немедленно приказал министерству иностранных дел провести расследование, — заметил министр.

Шампань подчеркнул, что Канада «остается обеспокоенной конфликтом в Нагорном Карабахе, который привел к обстрелам населенных пунктов и гражданским жертвам».

— Мы призываем к немедленному принятию мер с целью стабилизации ситуации и акцентируем внимание на отсутствии альтернативы мирному решению этого конфликта путем переговоров, — подытожил дипломат.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможных последствиях кризиса в Нагорном Карабахе. По мнению Пашиняна, если мировое сообщество неверно оценит риски сложившейся ситуации, то Европе следует ждать Турцию возле Вены.