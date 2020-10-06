Департамент защиты интересов общества и государства Национальной полиции после проведения местных выборов будет заниматься, в частности, расследованием нарушений прав журналистов.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

— Этот департамент работает в полном объеме только два месяца, потому что были вопросы с подбором личного состава. Мы тщательно проверяли каждого кандидата, все они прошли полиграф и изучение подразделениями внутренней безопасности. На данный момент это подразделение занимается исключительно вопросами нарушения избирательного законодательства, — сказал Игорь Клименко, отвечая на вопрос, нет ли здесь дублирования функций СБУ, поскольку там действует департамент с аналогичным названием и соответствующими функциями.

Председатель Нацполиции уточнил, что этот департамент в НПУ совместно с другими службами занимается превенцией. И, по его словам, когда закончится избирательный процесс, будет заниматься, в частности, вопросами нарушения прав журналистов.

Напомним, согласно статистике за прошлый год Николаевская область вошла в список пяти регионов по наибольшему количеству нарушений прав журналистов в 2019 году.