Департамент защиты интересов общества и государства Национальной полиции после проведения местных выборов будет заниматься, в частности, расследованием нарушений прав журналистов.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
— Этот департамент работает в полном объеме только два месяца, потому что были вопросы с подбором личного состава. Мы тщательно проверяли каждого кандидата, все они прошли полиграф и изучение подразделениями внутренней безопасности. На данный момент это подразделение занимается исключительно вопросами нарушения избирательного законодательства, — сказал Игорь Клименко, отвечая на вопрос, нет ли здесь дублирования функций СБУ, поскольку там действует департамент с аналогичным названием и соответствующими функциями.
Председатель Нацполиции уточнил, что этот департамент в НПУ совместно с другими службами занимается превенцией. И, по его словам, когда закончится избирательный процесс, будет заниматься, в частности, вопросами нарушения прав журналистов.
Напомним, согласно статистике за прошлый год Николаевская область вошла в список пяти регионов по наибольшему количеству нарушений прав журналистов в 2019 году.
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Департамент защиты интересов общества и государства Национальной полиции после проведения местных выборов будет заниматься, в частности, расследованием нарушений прав журналистов.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
— Этот департамент работает в полном объеме только два месяца, потому что были вопросы с подбором личного состава. Мы тщательно проверяли каждого кандидата, все они прошли полиграф и изучение подразделениями внутренней безопасности. На данный момент это подразделение занимается исключительно вопросами нарушения избирательного законодательства, — сказал Игорь Клименко, отвечая на вопрос, нет ли здесь дублирования функций СБУ, поскольку там действует департамент с аналогичным названием и соответствующими функциями.
Председатель Нацполиции уточнил, что этот департамент в НПУ совместно с другими службами занимается превенцией. И, по его словам, когда закончится избирательный процесс, будет заниматься, в частности, вопросами нарушения прав журналистов.
Напомним, согласно статистике за прошлый год Николаевская область вошла в список пяти регионов по наибольшему количеству нарушений прав журналистов в 2019 году.