В шести городах Канады прошли акции памяти жертв катастрофы самолета рейса PS752, сбитого в январе в аэропорту Тегерана. Участники требовали привлечь к ответственности виновников трагедии.

Акции прошли в Оттаве, Эдмонтоне, Торонто, Монреале, Виннипеге и Калгари, сообщает Укринформ.

У Оттаве участие в митинге принял министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. Он заявил, что «иранскому режиму, который не хочет докопаться до деталей, не удастся запугать нас».

Министр также раскритиковал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), которая делает недостаточно для недопущения подобных трагедий в будущем.

— Я говорил много раз, что ИКАО должна делать больше для соблюдения международных конвенций по безопасности авиадвижения. Они должны не только взять на себя ответственность за то, что следует сделать дальше для достижения справедливости, но и поддержать запущенную Канадой инициативу «Безопасное небо», — сказал Франсуа-Филипп Шампань.

Кроме главы МИД, к акции в Оттаве присоединился министр транспорта Канады Марк Гарно, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и более двух десятков родственников и близких погибших в авиакатастрофе.

— Члены семей требуют справедливого и всеобъемлющего расследования без какого-либо вмешательства со стороны правительства Ирана, — сказал Хамед Есмаеийон, представляющий объединение родственников погибших.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров по авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) может пройти в Тегеране с 18 по 21 октября. Соответствующую ноту Иран направил украинской стороне.