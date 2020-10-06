Президент Владимир Зеленский недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог.
Об этом он заявил в интервью Politico.
Президент добавил, что вопрос нормандского формата решается технически в минском процессе в формате Трехсторонней контактной группе.
– Я лично недоволен тем форматом «Минска» и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности, - сказал Зеленский.
Он отметил, что это единственный формат, который предусматривает влияние на изменение конституции Украины извне.
Отметим, минские соглашения предусматривают внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса.
23 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом соглашении о перемирии на Донбассе.
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Президент Владимир Зеленский недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог.
Об этом он заявил в интервью Politico.
Президент добавил, что вопрос нормандского формата решается технически в минском процессе в формате Трехсторонней контактной группе.
– Я лично недоволен тем форматом «Минска» и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности, - сказал Зеленский.
Он отметил, что это единственный формат, который предусматривает влияние на изменение конституции Украины извне.
Отметим, минские соглашения предусматривают внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса.
23 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом соглашении о перемирии на Донбассе.