Президент Владимир Зеленский недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог.

Об этом он заявил в интервью Politico.

Президент добавил, что вопрос нормандского формата решается технически в минском процессе в формате Трехсторонней контактной группе.

– Я лично недоволен тем форматом «Минска» и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности, - сказал Зеленский.

Он отметил, что это единственный формат, который предусматривает влияние на изменение конституции Украины извне.

Отметим, минские соглашения предусматривают внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

23 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом соглашении о перемирии на Донбассе.