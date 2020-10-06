Оппозиционер Светлана Тихановская считает, что белорусы не будут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к ответственности, если он добровольно оставит властные полномочия.

Об этом Светлана Тихановская во время пресс-брифинга в Берлине, пишет Украинская правда.

– У меня два взгляда на это: как личности и как национального лидера. Я не могу простить его как личность. Однако, как национальный лидер, я должна принять решение, которое повлияет на историю страны. На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога, - сказала она.

На вопрос, «можете ли вы поручиться, что Владимир Путин не повторит сценарий 2014 года», Тихановская ответила, что уверенным нельзя быть ни в чем, но в очередной раз призвала к диалогу.

По словам Светланы Тихановской, причина в том, что Александр Лукашенко не понимает свой народ, не хочет слышать его волю: «если он и правда хочет знать, кого обвинять, ему стоит посмотреть в зеркало».

– Это 21 век, мы цивилизованные люди – нет никакой нужды в войне и крови. Сесть и поговорить намного проще. Протест не контролируется из-за границы. Не контролируется из России. Пару месяцев назад Лукашенко обвинял моего мужа и других людей в том, что их координирует Россия. Теперь он передумал и обвиняет Европу, - добавила Светлана Тихановская.

Напомним, ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства. В его состав уже вошли два человека.