Егор Клецов, которого выдвинули в кандидаты в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа», заявил, что решил идти в политику для того, чтобы в дальнейшем попробовать себя на должности директора Департамента ЖКХ, или профильного вице-мэра.

Об этом он рассказал вчера, 5 октября, в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Егор Клецов

По словам Егора, он знает, как навести порядок в сфере ЖКХ в Николаеве, однако, по его словам, его как простого жителя города будет трудно назначить на должность вице-мэра, или директора департамента.

— Почему я принял для себя тяжелое решение идти в политику? Потому что мое сердечное и душевное рвение заниматься сферой ЖКХ, которую я знаю изнутри и знаю каким образом в этой сфере навести порядок. Посколько человека с улицы на должность заместителя мэра по вопросам ЖКХ, директора Департамента ЖКХ достаточно сложно, я принял для себя решение идти в депутаты, та как депутатский мандат повышает шансы на такую возможность, — заявил Егор Клецов.

Отметим, ранее Егор Клецов отказался от участия в местных выборах 2020. Причиной тому стало активное обсуждение его интервью для телеканала «Новороссия ТВ» в 2015 году, в котором он рассказал, что считает войну на Донбассе «внутренним конфликтом».

Заявление Егора Клецова об отказе баллотироваться в депутаты городского совета

Напомним, что 17 сентября в Киеве состоялась конференция Николаевской областной организации партии «Слуга народа», на которой были представлены списки утвержденных кандидатов в мэры, главы ОТГ, советы всех уровней, а также доверенных лиц и представителей партии.