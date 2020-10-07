Минобороны Украины планирует закупить в Турции и поставить на вооружение в ВСУ 48 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Об этом LB.ua сообщил генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря.

— Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно Визии развития ВСУ планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время. В комплекс входят четыре беспилотники и одна базовая станция. Таким образом, Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ, — рассказал Вадим Ноздря.

По его словам, цена будет привлекательной, поскольку речь идет о крупноузловой сборке на совместном производстве в Украине.

— Стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает. Сейчас идет выбор места для локализации такого производства, — уточнил он.

По его словам, турецкая частная компания Baykar Makina готова не только идти на наш рынок, но и инвестировать, осуществлять совместные разработки, в том числе с привлечением украинских специалистов.

Напомним, на вооружение украинской армии приняли береговой ракетный комплекс 360МЦ «Нептун».