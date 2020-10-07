Главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову вызвали на допрос в Национальную полицию из-за начала ремонтных работ третьего отделения больницы.

Об этом во вторник, 7 октября, заявил депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин, пишут НикВести.

По словам депутата, который недавно переболел коронавирусом COVID-19 и проходил лечение в инфекционке, его возмутило состояние медучреждения, после чего он принял решение попросить помощи у бизнеса и начать ремонт в отделении.

Во вторник, 6 октября, в больницу приехали сотрудники полиции, которые вызвали на допрос Светлану Федорову на предмет того, почему в медучреждении проводятся ремонтные работы.

– В 7 утра представители полиции приехали в инфекционную больницу, вызывая на допрос Светлану Федорову по причине, чего начался ремонт. В 12 дня приехали снова три следователя на допрос с вопросом, почему начался ремонт. Хочу обратиться к Нацполиции, чтобы они в течение дня не отправляли по две опергруппы к Светлане Федоровой, - заявил Юрий Кормышкин.

Также он возмутился дейтсвиям комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая выписала рекомендацию, где потребовала от руководителей медучреждений прекратить все начатые ремонтные работы в связи с резким увеличением заболевших COVID-19.

– Что вы делаете? Мы из бюджета не взяли ни одной гривны. Хоть кто-то в выходной день приедьте и помогите перенести доску. А выписывать рекомендации «запретить» – нельзя! Свиньи и коровы живут в лучших условиях, чем те, где вы планируете людей от коронавируса лечить. И вы даете такие рекомендации, Татьяна Викторовна (вице-губернатор Татьяна Стахевич)? - возмутился депутат.

Напомним, директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова будет баллотироваться в Николаевский областной совет от партии «Наш край».