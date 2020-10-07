Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена сегодня, 7 октября, посетят с официальным визитом Великобританию.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украино-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Кроме того, в рамках визита предусмотрена аудиенция президента Украины и его супруги с герцогом и герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон).
В пресс-службе добавляют, что в рамках официального визита Президент Украины также проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между странами из-за выхода Великобритании из Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена сегодня, 7 октября, посетят с официальным визитом Великобританию.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украино-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Кроме того, в рамках визита предусмотрена аудиенция президента Украины и его супруги с герцогом и герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон).
В пресс-службе добавляют, что в рамках официального визита Президент Украины также проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между странами из-за выхода Великобритании из Евросоюза.