Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена сегодня, 7 октября, посетят с официальным визитом Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украино-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Кроме того, в рамках визита предусмотрена аудиенция президента Украины и его супруги с герцогом и герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон).

В пресс-службе добавляют, что в рамках официального визита Президент Украины также проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между странами из-за выхода Великобритании из Евросоюза.