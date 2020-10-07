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Vangarde - Another Romance
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Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
12:05, 07 Октября, 2020
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
12:05, 07 Октября, 2020
Важные новости на НикВести
Эпидемия
В Украине новый рекорд больных COVID: за сутки более 4700 случаев
Иван Казора
Сегодня 09:06
баш на баш
Сенкевич готов отказаться от массовых встреч с избирателями, если запретят всем кандидатам
Юлия Ткач
Вчера 19:46
Позиция
«Придут честолюбивые дублёры...», — Гранатуров отреагировал песней на «новые лица» в политике
Катерина Середа
Вчера 16:07
В Николаевской области 7 октября объявлен День траура в память о погибших в авиакатастрофе АН-26 курсантах
Вчера 14:27
антирекорд
Новый антирекорд: В Николаеве за последние сутки зафиксировали 177 случаев коронавируса, 6 человек умерли
Вчера 11:08
НИКВЕСТИ
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Николаевский окружной админсуд
«Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
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Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
Трансляция
NEW
Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Прямая трансляция
Битва за місто
Политическое ток-шоу в Николаеве
Горизбирком Николаева
Заседание ТИК по регистрации списков ОПЗЖ
Горизбирком
Ночное заседание
Заседание горизбиркома Николаева
Горизбирком сегодня должен рассмотреть вопрос о регистрации списка ОПЗ
Заседание горизбиркома Николаева
Трансляция
Заседание облизбиркома Николаева
Облизбирком должен рассмотреть решение суда о регистрации списка ОПЗЖ
Суд по избирательному процессу
Николаевский админсуд рассматривает дела о нерегистрации избирательных
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Семен Сидорак, Texty.org.ua
Революція на граніті 1990 року. Архівні фото
30 років тому в центрі Києва протягом 16 днів (2–17 жовтня) відбулися події, які
Радіо Свобода
Тысячеликий президент
Президентские выборы в Украине всякий раз превращаются в референдум о будущем.
Павел Казарин, Украинская Правда
Як Зеленський втрачає великі міста на місцевих виборах
На місцевих виборах 25 жовтня президентська партія "Слуга народу" ризи
Віталій Червоненко, BBC News Україна
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
12:05, 07 Октября, 2020
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
12:05, 07 Октября, 2020
Реклама
важные новости
/ 07 октября, 2020
Эпидемия
В Украине новый рекорд больных COVID: за сутки более 4700 случаев
Иван Казора
Сегодня 09:06
баш на баш
Сенкевич готов отказаться от массовых встреч с избирателями, если запретят всем кандидатам
Юлия Ткач
Вчера 19:46
Позиция
«Придут честолюбивые дублёры...», — Гранатуров отреагировал песней на «новые лица» в политике
Катерина Середа
Вчера 16:07
В Николаевской области 7 октября объявлен День траура в память о погибших в авиакатастрофе АН-26 курсантах
Вчера 14:27
антирекорд
Новый антирекорд: В Николаеве за последние сутки зафиксировали 177 случаев коронавируса, 6 человек умерли
Вчера 11:08
НИКВЕСТИ
HD
Николаевский окружной админсуд
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Битва за місто
Горизбирком Николаева
Горизбирком
Заседание горизбиркома Николаева
Заседание горизбиркома Николаева
Заседание облизбиркома Николаева
Суд по избирательному процессу
БЛОГИ
5 лет потерянных возможностей
Олег Мудрак
Низький уклін Вам, освітяни
Тарас Кремінь
Статьи
Вода в Криму: як маніпулюють російські пропагандисти
“Водная блокада полуострова” - так російські пропагандисти звинувачують Україну
Семен Сидорак, Texty.org.ua
Революція на граніті 1990 року. Архівні фото
30 років тому в центрі Києва протягом 16 днів (2–17 жовтня) відбулися події, які
Радіо Свобода
Тысячеликий президент
Президентские выборы в Украине всякий раз превращаются в референдум о будущем.
Павел Казарин, Украинская Правда
Як Зеленський втрачає великі міста на місцевих виборах
На місцевих виборах 25 жовтня президентська партія "Слуга народу" ризи
Віталій Червоненко, BBC News Україна