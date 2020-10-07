На Южно-Украинской АЭС 6 октября состоялось выездное совещание под председательством и.о. Министра энергетики Украины Ольги Буславец с участием представителей Совета национальной безопасности и обороны Украины, депутатов Верховной Рады, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Госинспекции ядерного регулирования, руководителей энергогенерирующих компаний и директоров ТЭС, ТЭЦ и АЭС.

Об этом сообщает управление информации и общественных связей ЮУАЭС.

Обсудили вопросы обеспечения надежной работы и устойчивого развития атомно-промышленного комплекса, подготовки объектов ПЭК к прохождению осенне-зимнего периода 2020/2021 годов, состояние выполнения Плана мероприятий по синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с объединением энергетических систем государств - членов Европейского Союза, а также работу энергогенерирующих компаний на всех сегментах рынка электрической энергии.

Перед началом совещания представители Минэнерго во главе с Ольгой Буславец ознакомились с объектами Южно-Украинского энергокомплекса - Южно-Украинской АЭС и Ташлыкской ГАЭС. Гости побывали в машинном зале первой очереди атомной станции, на блочном щите управления энергоблока №2, на рабочем месте начальника смены АЭС. На центральном щите управления и в машинном зале гидроаккумулирующей электростанции им рассказали о работе двух ныне действующих гидроагрегатов и о ходе строительства третьего, техническое оборудование которого смонтировано на 80% и который запланирован к сдаче 2021 года.

Открывая выездное совещание, Ольга Буславец призвала всех к откровенной профессиональной дискуссии, отметив, что 2020 год для энергетической отрасли выдался очень тяжелым - в результате карантинных мероприятий и спада экономического развития значительно уменьшено энергопотребление. Это почувствовали все генерации.

Внимание на встрече было сконцентрировано на итогах работы энергогенерирующих предприятий за 9 месяцев, результатах выполненного Госэнергонадзором мониторинга технического состояния основного энергетического оборудования, проблемных вопросах и перспективах развития объединенной энергосистемы. Участники совещания внесли предложения по урегулированию деятельности организованных сегментов рынка электрической энергии и тому подобное.

Отдельно речь шла о состоянии базовой генерации - атомноэнергетической отрасли. В частности, о реализации плана-графика первоочередной замены электротехнического оборудования атомных станций, внедрении комплексных программ повышения уровня безопасности и продлении срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС, достройке энергоблоков №3,4 ХАЭС и второй очереди Ташлыкской ГАЭС.

Подводя итоги совещания, Ольга Буславец во время короткого итогового брифинга отметила, что ожидаемая профессиональная дискуссия состоялась: «Для меня такая дискуссия очень важна. Она позволяет услышать определенные проблемные вопросы, которые есть и которые видят генерирующие компании, для того, чтобы их в ближайшее время можно было совместно решить. Что касается итогов совещания, то оно показало, что подготовка к отопительному периоду выполняется в полном объеме, вовремя. Итоги мы будем подводить 15 ноября, в соответствии с утвержденным Правительством планом. Мы обеспечены топливом. Электротехническое и генерирующее оборудование ремонтируется вовремя и готовится к отопительному периоду. Что касается наших стратегических планов, мы обсудили приоритет относительно дальнейшей синхронизации с европейскими энергосистемами. И очень важно, что сегодня это совещание состоялось именно на Южно-Украинской станции, которая является замыкающей в плане испытаний на соответствие требованиям ENTSO-E. Они пройдут на АЭС 11-12 октября. Сегодня мы услышали от руководителя Укрэнерго, что техническую часть этого присоединения мы выполняем полностью. Это наш путь к европейской интеграции, к интеграции наших энергетических рынков. Ну, и это, конечно, конкуренция. ЭТо самые лучше предложения для наших потребителей энергетических ресурсов».

Пресс-релиз