Николаевский городской головы 2013 - 2015 годов, лидер партии «За майбутнє» в Николаевской области Юрий Гранатуров предложил реформировать Департамент ЖКХ и отдать больше управленческих и финансовых полномочий администрациям районов.

Об этом он рассказал в понедельник, 5 октября, в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Юрий Гранатуров

По словам политика, Департамент ЖКХ и администрации районов в Николаеве дублируют функции друг друга и тормозят развитие города. Юрий Гранатуров считает, что Департамент ЖКХ должен выполнять только административную функцию, в то время, как администрации должны заняться развитием и обслуживанием районов.

— У нас есть департамент ЖКХ и четыре администрации районов. И все они, в принципе, занимаются дублированием работы (друг друга, - прим.). Бюджет района порядка 50-60 миллионов гривен. Все остальное ест Департамент ЖКХ. Нам дают только 60 миллионов гривен, на 50 сотрудников администрации, на администрацию в которой есть управление ЖКХ, благоустройства, техника и так далее. Это бредовая расточительность. Нужно немедленно поменять эту систему, раздутый штат, который отобрал практически полномочия и возможности их реализации. Когда я начал руководить Ингульской администрацией, то я узнал, что все, что мы можем сделать, это несколько внутриквартальных проездов, детские площадки, косить амброзию и вывозить мусор, который сваливают управляющие компании. Если так и дальше будем продолжать, то в таком случае районные администрации себя изжили. Либо наоборот, нужно Департаменту ЖКХ дать стратегическую функцию, а районам передать полномочия, — заявил Юрий Гранатуров.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич назначил Юрия Гранатурова на должность главы Ингульской районной администрации 4 июля 2019 года. При этом, Юрий Гранатуров, комментируя свое назначение на должность главы администрации Ингульского района, заявил, что готов принять этот вызов.

16 августа 2020 года Юрий Гранатуров заявил, что уходит с должности главы Ингульского района, поскольку будет заниматься выборами партии «За Майбутнє» в Николаевской области.