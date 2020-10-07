Елена Плахотна

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета по 3 округу от партии «Слуга народа» Елена Плахотна рассказала о приоритетных задачах, которые нужно решить в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

Елена Плахотна рассказала, что 17 лет занимается юрилической практикой. Начинала с работы на госслужбе в Очакове и Николаеве, знает тонкости работы органов власти и местного самоуправления. Последние 10 лет ведет частную практику, непосредственно связанную с Корабельным районов Николаева, его жителями и предприятиями, которые там работают. С 2019 года работала помощником народного депутата Украины.

— Уже долгое время беспокоюсь о проблемах Корабеьного района и убеждена, что не «кто-то из Киева» должен решать локальные вопросы. Преодолеть самые большие вызовы местного уровня можем только мы с вами, ведь мы здесь, мы знаем, что нужно делать и мы готовы к качественным изменениям, - считает Елена Плахотна.

Она назвала приоритетные задачи, которые нужно решить в Николаеве.

Первый такой приоритет - это решение проблемы бездомных животных. Модернизация этого направления, по ее мнению, - не только вызов гуманности и мероприятие по безопасности.

— У нас есть потенциал для восстановления существующих и создания новых приютов, регулирования численности бездомных животных гуманными методами, усиления контроля за содержанием домашних питомцев. Много людей готовы это делать - усилия нужно правильно консолидировать и направить, - рассказала Елена Плахотна.

Транспортная инфраструктура - в мосты, трубопроводы и дороги - основные артерии не только района, но и всего припортового города.

— Создать условия для комфортного и безопасного передвижения - это наша миссия, ведь много жителей района работать и получают доход из сферы перевозок, в частности, грузовых, - отметила Елена Плахотна.

Также среди приоритетов - благоустройство Корабельного района, создание образовательно-культурного пространства для развития молодежи, а также способствование восстановлению системы водоснабжения и водоотведения.