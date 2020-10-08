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Mystic Diversions Feat Nadine Renee - Janeiro
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Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
10:20, 08 Октября, 2020
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
10:20, 08 Октября, 2020
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В Украине за сутки обнаружили более 5 тысяч больных COVID-19 — это рекордное количество
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Вчера 21:11
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Вчера 19:44
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Николаевский окружной админсуд
«Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
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Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Прямая трансляция
Битва за місто
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Горизбирком Николаева
Заседание ТИК по регистрации списков ОПЗЖ
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Горизбирком сегодня должен рассмотреть вопрос о регистрации списка ОПЗ
Заседание горизбиркома Николаева
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Революція на граніті 1990 року. Архівні фото
30 років тому в центрі Києва протягом 16 днів (2–17 жовтня) відбулися події, які
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Президентские выборы в Украине всякий раз превращаются в референдум о будущем.
Павел Казарин, Украинская Правда
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
10:20, 08 Октября, 2020
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
10:20, 08 Октября, 2020
Реклама
важные новости
/ 08 октября, 2020
Эпидемия
В Украине за сутки обнаружили более 5 тысяч больных COVID-19 — это рекордное количество
Иван Казора
Сегодня 09:17
бедствие
Экологи проверят владельца Первомайской ГЭС, из-за которого обмелел Южный Буг
Юлия Ткач
Вчера 21:11
обещание
«Сделаю все, чтобы вы больше не были мэром», — Ильюк заявил, что Сенкевич породил беспредел в горсовете
Юлия Ткач
Вчера 19:44
заявление
Сенкевич упрекнул Ильюка, что вопрос его выдвижения в мэры решался в Киеве: «Вы говорили «Моя команда — Николаев»
Вчера 16:21
выборы близко
Дело об отмене регистрации списка «ОПЗЖ» в Николаеве: по требованию «Слуги народа» будет заменен судья
Иван Казора
Вчера 13:31
НИКВЕСТИ
HD
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
ТОП-15 приоритетов Николаевского бизнеса
Николаевский окружной админсуд
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Битва за місто
Горизбирком Николаева
Горизбирком
Заседание горизбиркома Николаева
Заседание горизбиркома Николаева
БЛОГИ
Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
Олег Мудрак
Статьи
Сергей Бурковец: Кому интересны ваши хотелки, когда в городе бардак?!
Про «хотелки», «договорняки», «откаты» и прочие составляющие работы нынешнего со
Юлия Бойченко
Вода в Криму: як маніпулюють російські пропагандисти
“Водная блокада полуострова” - так російські пропагандисти звинувачують Україну
Семен Сидорак, Texty.org.ua
Революція на граніті 1990 року. Архівні фото
30 років тому в центрі Києва протягом 16 днів (2–17 жовтня) відбулися події, які
Радіо Свобода
Тысячеликий президент
Президентские выборы в Украине всякий раз превращаются в референдум о будущем.
Павел Казарин, Украинская Правда