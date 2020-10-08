Николаевский окружной административный суд в 17:00 вынесет решение по иску «Слуги народа» об отмене регистрации списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом сообщают НикВести.

Отметим, что сегодня в 10:00 суд начал рассмотрение иска партии «Слуга народа» к Николаевскому горизбиркому, которая требует отменить решение о регистрации списка кандидатов от «ОПЗЖ» в горсовет

В ходе заседания представитель «Слуги народа», адвокат Илья Шевченко заявил, что «ОПЗЖ» трижды подавала списки своих кандидатов – 24 и 29 сентября и 5 октября. Поскольку Николаевская городская избирательная комиссия была обязана принять списки до 30 сентября, документы, которые были приняты на заседании 5 октября, являются нарушением закона.

Также он отметил, что на конференции «ОПЗЖ» партия выдвинула совершенно других кандидатов, отличающихся от поданных списков, даже с учетом последнего, принятого 5 октября.

– На видеофиксации (трансляция НикВести, - прим.) четко видно, как глава зачитывает список, ставит его на голосование. После конференции было закрыто. То есть на конференции не было, как рассказывает представитель, было выдвинуто других кандидатов, - подчеркнул Илья Шевченко.

В частности, сторона ответчика, которую представляет адвокат Юрий Тимошин заявил, что избирательная комиссия приняла решение регистрации списка на основании решения суда.

– То, что комиссия обнаружила ошибки 5 октября технические ошибки и приняла решение об их устранении, не может служить для признания этого решения незаконным на основании того, что это не было обжаловано до сегодняшнего дня. Касательно предоставления других документов комиссии, о которых говорила сторона истца, якобы там что-то было подложено, по нашему мнению, он не смог доказать этот факт, - сказал Юрий Тимошин.

После судья удалился для принятия решения. Оно будет оглашено в 17:00.