Министерство цифровой трансформации и международный технологический холдинг TECHIIA подписали Меморандум о сотрудничестве который предполагает строительство дата-центра в Херсонской области.

Об этом стороны объявили в ходе брифинга 7 октября, пишет Новое время.

Стороны договорились о реализации проекта Экотехнопарка в Херсонской области, в основе которого — дата-центр мощностью до 500 МВт.

По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, дата-центр построят в Новой Каховке. Для этого компания уже купила 90 га земли. Сообщается, что центр будет выполнять функции хранения и обработки данных и 3D-рендеринга.

Замминистр цифровой трансформации Александр Борняковв добавил, что в случае принятия законопроекта № 3199 О рынке электроэнергии дата-центр удастся подключить к Запорожской АЭС, что позволит со временем загрузить 3−4 энергоблока атомной станции.

Первую очередь проекта планируют начать в 2021 году. По словам управляющего партнера холдинга TECHIIA Юрия Лазебникова, строительство может быть начато весной следующего года в случае принятия законопроекта о рынке электроэнергии.

Всего для реализации первой очереди проекта планируют привлечь около $200 млн инвестиций в инфраструктуру. Дата-центр будет обслуживать оборудование стоимостью около $1 млрд.

Самостоятельно холдинг TECHIIA готов вложить в реализацию проекта до $15 млн на момент начала строительства и реализацию первого этапа. Это позволит запустить примерно 40−50МВт из общей емкости дата-центра. Эти мощности в TECHIIA рассчитывают запустить через год после начала строительства.

– Из тех $200 млн которые мы хотим привлечь достаточно быстро — $15 млн они отложены и готовы, чтобы поддержать проект на ранних этапах строительства, — отметил Лазебников.

По словам Лазебникова, на данный момент некорректно говорить о привлечении инвесторов в проект, поскольку законопроект № 3199 еще не подписан и холдинг не может гарантировать партнерам цену электроэнергии.

Для реализации проекта потребуется около 200 рабочих мест. Выделяемое дата-центром тепло собираются утилизировать в агроферме, которая будет частью Экотехнопарка.

Кроме того, соглашение предполагает развитие отрасли информационных технологий и STEM-образования.

Холдинг TECHIIA был создан в конце 2018 года в результате объединения бизнес-направлений управляющих партнеров Юрия Лазебникова и Олега Крота. Первая компания, которая вошла в холдинг, была основана в 2010 году. TECHIIA объединяет 10 проектов и более 1000 экспертов.

Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации заявили, что представители местной власти в Украине мешают работе станций связи из-за «страшилок» об их вреде.