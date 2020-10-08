В Украине вся сфера обслуживания должна перейти исключительно на государственный язык в 2021 году. Этого требует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает правительственный портал.

Согласно закону, с 16 января 2021 года все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

– С 16 января следующего года сфера обслуживания должна полностью пользоваться государственным языком, - подчеркнул языковой омбудсмен.

Креминь отметил, что ряд положений языкового закона уже вступили в силу, в частности, с 16 января этого года язык рекламы, в частности политической, должен быть только украинским.

– С 16 июля - названия аэропортов, станций, остановок, техническая и проектная документация, язык делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности юридических лиц (государственный, - прим.). С 1 сентября все школы должны были перейти на украинский, - сказал уполномоченный.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».