В Первомайском районе, в селе Чаусово-2, работает территориальная избирательная комиссия, которая была создана во время предыдущих местных выборов.

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».

Комиссия уже «зарегистрировала» кандидата Аркадия Корнацкого на должность Чаусовского сельского головы и кандидатов в депутаты сельского совета. При этом, Чаусовский сельский совет был упразднен как отдельная административно-территориальная единица в рамках децентрализации, поскольку вошел в состав Первомайской городской громады.

По этому поводу члены Первомайской районной территориальной избирательной комиссии решили обратиться в СБУ.

Как сообщает наблюдатель «Опоры», сейчас в Чаусовской сельской избирательной комиссии работает пять человек, еще трое отказались работать, поскольку считают работу комиссии незаконной. Комиссия состоит из пяти человек: Светлана Криворученко (глава), Алена Бойко (секретарь), Валентина Витренюк, Игорь Ильин, Надежда Голимбиевская (члены комиссии).

Аркадий Корнацкий

На первом заседании члены комиссии рассматривали вопрос о регистрации кандидатов в депутаты Чаусянськои сельского совета и кандидата на должность сельского головы. Зарегистрировали 12 кандидатов и одного на должность главы — Аркадия Корнацкого.

По информации, предоставленной секретарем комиссии, в Чаусово-2 зарегистрированы 394 избирателя, 15 из которых проживают в селе. Стоит отметить, что на сайте ЦИК отсутствуют данные об этой комиссии.

По словам Чаусовского сельского головы Константина Токаря, ему не было известно о работе этой комиссии, о предоставлении помещения к нему никто не обращался. Он только узнал, что секретарь сельского совета Анна Ильина передала печать сельской избирательной комиссии секретарю СИК Алене Бойко, по данному факту сельский глава обратился с заявлением в полицию.

Он отмечает, что в селе теперь будет только староста, а выборы сельского головы и депутатов сельского совета, считает неуместным.

Стоит отметить, что по новому административно-территориальному устройству село Чаусово-2 теперь входит в состав Первомайской городской громады, поэтому его жители будут избирать только голову общины и депутатов в горсовет.

6 октября на заседании Первомайской районной ТИК члены комиссии обсудили ситуацию, сложившуюся в селе Чаусово-2, сообщает наблюдатель «Опоры».

По поводу работы сельской избирательной комиссии, которая была создана во время предыдущих местных выборов, члены районной ТИК решили обратиться в Службу безопасности Украины.

Согласно части 6 статьи 203 Избирательного кодекса Украины районные избирательные комиссии формируют состав сельских, поселковых избирательных комиссий в соответствующем районе не позднее чем за шестьдесят дней до дня очередных выборов.

Согласно части 3 статьи 35 Избирательного кодекса Украины, для государственной регистрации юридического лица председатель комиссии, а в случае его отсутствия — заместитель председателя комиссии, а в случае отсутствия председателя и заместителя председателя комиссии — секретарь комиссии не позднее чем на четвертый день со дня образования комиссии должен лично подать субъекту государственной регистрации по месту нахождения окружной или территориальной избирательной комиссии копию соответствующего постановления Центральной избирательной комиссии или территориальной избирательной комиссии высшего уровня о создании комиссии и заявление о государственной регистрации создания юридического лица. Государственная регистрация окружной (территориальной) избирательной комиссии как юридического лица осуществляется в день поступления документов для проведения государственной регистрации юридического лица.

Напомним, что в 2019 году ЦИК отказала на то время народному депутату Аркадию Корнацкому в регистрации кандидатом на внеочередных парламентских выборах. Позже суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования депутатом Верховной Рады Аркадием Корнацким 20 земельных участков в аннексированном Россией Крыму.