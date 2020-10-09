Николаевская городская территориальная избирательная комиссия утвердила порядок партий в избирательном бюллетене.

Об этом в комментарии НикВести сообщила замглавы комисси Ирина Пономаренко.

Стоит отметить, что заседание проводилось без главы горизбиркома Татьяны Павловой. Предварительно, Ирина Пономаренко обратилась в ЦИК с вопросом, может ли комиссия провести жеребьевку, поскольку на тот момент в Николаевский окружной административный суд был подан иск об отмене регистрации кандидатов от «ОПЗЖ».

– Ну, а что делать, если главы нет? Мы все время на созвоне (с ЦИК, - прим.). Нам сказали, что решение мы можем принять сами, и мы провели жеребьевку. Ведь по законодательству жеребьевка идет перед утверждением бюллетеня, а крайний срок его утверждения 7 октября, - сказала Ирина Пономаренко.

Согласно результатам жеребьевки, партии будут размещены в избирательном бюллетене следующим образом:

«За майбутнє»; «Партия Шария; «Перемога Пальчевського»; «Європейська солідарність» «Оппозиционная платформа - За жизнь»; «Наш край»; «Миколаївці» «Пропозиція»; «Партія зелених України»; «Розумна сила»; «Свобода»; «Разом сила»; «Слуга народа»; ВО «Батьківщина».

Помимо этого, Ирина Пономаренко также отметила, что из-за отсутствия коммуникации главы комиссии с бухгалтерией, горизбирком до сих пор не может заключить договор на печать бюллетеней.

– Павлова не появляется, никто ничего не подписывает, у нас нет никаких договоров. Мы ничего не можем заказать, это опять же может поставить под срыв печать бюллетеней. Она обещала главному бухгалтеру, что будет в 10 утра, но так и не пришла. Бухгалтер приехала в казначейство, чтобы выяснять, что делать дальше, - подчеркнула она.

Напомним, ранее Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа» и признал решение горизбиркома о регистрации списка кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» законным.