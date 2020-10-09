×
ПОИСК ПО САЙТУ
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Your browser does not support the audio tag.
Воплі Відоплясова - Melodia
ясно
Скорость ветра:
6 м/с
Восход солнца:
07:02
Заход солнца:
18:15
Температура завтра:
+22 C°
Николаев
+23 C°
переменная облачность
Скорость ветра:
0 м/с
Восход солнца:
07:11
Заход солнца:
18:18
Температура завтра:
+20 C°
Киев
+21 C°
Совещание по проблеме грузового транспорта в Николаеве
15:10, 09 Октября, 2020
Совещание по проблеме грузового транспорта в Николаеве
15:10, 09 Октября, 2020
Важные новости на НикВести
Заявление
«Никто не вправе забирать голос», — Загородний об «ОПЗЖ» как гаранте честных выборов в Николаеве
Сегодня 14:08
Эпидемия
Новый рекорд: В Николаеве за сутки зафиксировали 299 новых случаев COVID-19
Иван Казора
Сегодня 12:12
Позиция
Сенкевич возмутился, что областная «инфекционка» отказалась передать Николаеву аппараты ИВЛ, которыми не пользуется
Юлия Ткач
Сегодня 09:10
Решение
Суд отказал в удовлетворении иска «Слуги народа» и признал законной регистрацию кандидатов от «ОПЗЖ»
Иван Казора
Вчера 18:11
Поджог
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от «Слуги народа» Жело
Иван Казора
Вчера 12:44
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Совещание по вопросам грузового транспорта в Николаеве
Трансляция
NEW
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
Прямая трансляция
ТОП-15 приоритетов Николаевского бизнеса
Круглый стол
Николаевский окружной админсуд
«Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
Трансляция
Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Прямая трансляция
Битва за місто
Политическое ток-шоу в Николаеве
Горизбирком Николаева
Заседание ТИК по регистрации списков ОПЗЖ
Горизбирком
Ночное заседание
Заседание горизбиркома Николаева
Горизбирком сегодня должен рассмотреть вопрос о регистрации списка ОПЗ
Реклама
БЛОГИ
Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
Олег Мудрак
Статьи
Юрист: модная солидная профессия, или благородная миссия?
День юриста – праздник, о котором знают многие. Ведь ни одна более-менее значима
Пресс-служба партии «Слуга народа»
Олена Кісельова: «Безпека, комфорт, розвиток – ключові пріоритети для Миколаєва»
Коли хочеш зробити щось добре та корисне, не треба вигадувати велосипед. Суспіль
Олена Кісельова, голова Миколаївської міської організації партії «Європейська Солідарність»
Морський захист від РФ: чому угода про британські ракетні катери така важлива для України
Увечері 7 жовтня президент Володимир Зеленський приділив увагу флоту Її величнос
Андрій Риженко, Європейська правда
Сергей Бурковец: Кому интересны ваши хотелки, когда в городе бардак?!
Про «хотелки», «договорняки», «откаты» и прочие составляющие работы нынешнего со
Юлия Бойченко
Совещание по проблеме грузового транспорта в Николаеве
15:10, 09 Октября, 2020
Совещание по проблеме грузового транспорта в Николаеве
15:10, 09 Октября, 2020
Реклама
важные новости
/ 09 октября, 2020
Заявление
«Никто не вправе забирать голос», — Загородний об «ОПЗЖ» как гаранте честных выборов в Николаеве
Сегодня 14:08
Эпидемия
Новый рекорд: В Николаеве за сутки зафиксировали 299 новых случаев COVID-19
Иван Казора
Сегодня 12:12
Позиция
Сенкевич возмутился, что областная «инфекционка» отказалась передать Николаеву аппараты ИВЛ, которыми не пользуется
Юлия Ткач
Сегодня 09:10
Решение
Суд отказал в удовлетворении иска «Слуги народа» и признал законной регистрацию кандидатов от «ОПЗЖ»
Иван Казора
Вчера 18:11
Поджог
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от «Слуги народа» Жело
Иван Казора
Вчера 12:44
НИКВЕСТИ
HD
Совещание по вопросам грузового транспорта в Николаеве
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
ТОП-15 приоритетов Николаевского бизнеса
Николаевский окружной админсуд
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Битва за місто
Горизбирком Николаева
Горизбирком
Заседание горизбиркома Николаева
БЛОГИ
Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
Олег Мудрак
Статьи
Юрист: модная солидная профессия, или благородная миссия?
День юриста – праздник, о котором знают многие. Ведь ни одна более-менее значима
Пресс-служба партии «Слуга народа»
Олена Кісельова: «Безпека, комфорт, розвиток – ключові пріоритети для Миколаєва»
Коли хочеш зробити щось добре та корисне, не треба вигадувати велосипед. Суспіль
Олена Кісельова, голова Миколаївської міської організації партії «Європейська Солідарність»
Морський захист від РФ: чому угода про британські ракетні катери така важлива для України
Увечері 7 жовтня президент Володимир Зеленський приділив увагу флоту Її величнос
Андрій Риженко, Європейська правда
Сергей Бурковец: Кому интересны ваши хотелки, когда в городе бардак?!
Про «хотелки», «договорняки», «откаты» и прочие составляющие работы нынешнего со
Юлия Бойченко