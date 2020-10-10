Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила участницу своей команды и кандидата в депутаты Викторию Олейникову, которая отвечает за направление транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

– Проблема транспорта – одна из основных в нашем городе. Нашу стратегию по решению этой проблемы мы озвучили в видео. Отвечает за это направление участница моей команды и кандидат в депутаты Виктория Олейникова – вместе с ней мы будем работать над модернизацией транспорта в нашем городе, - отметила Татьяна Домбрвоская.

В видео Татьяна Домбровская озвучивает проблемы нерационального распределения транспорта по маршрутам, системы управления городским транспортом и системы оплаты за проезд, и говорит, что откровенно ужасный внешний вид транспорта и непрофессиональное поведение водителей доставляют неудобства жителям Николаева, которые им пользуются.

Виктория Олейникова, в свою очередь, предлагает решения этих проблем, которые позволят качественно модернизировать общественный транспорт в городе.

– Нам необходимо увеличить количество транспорта на маршрутах, где этого требуют люди. Жители отдаленных районов города должны иметь возможность беспрепятственно добраться до центральной части города. Также планируем внедрить единую систему фиксированной оплаты за проезд, таким образом, мы сможем фиксировать посадку-высадку пассажиров, и это позволит анализировать и контролировать работу общественного транспорта. Необходимо разработать для водителей единые требования к внешнему виду, как для общественного, так и для коммунального транспорта и усилить систему штрафов за нарушение соответствующих норм, - сказала она.

Татьяна Домбровская акцентирует, что благодаря модернизации этого направления, жизнь в городе станет комфортнее.

– Вместе с сильной командой мы улучшим качество пассажирских перевозок и жизнь в городе станет комфортнее, - подчеркнула она.

Пресс-релиз