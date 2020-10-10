Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура считает, что Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.
Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, сообщает Liga.net.
– Я скажу сейчас то, за что, наверное, часть фракции «СН» забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан. Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю, - сказал нардеп.
Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.
Как известно, в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год заложили 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса
Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура считает, что Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.
Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, сообщает Liga.net.
– Я скажу сейчас то, за что, наверное, часть фракции «СН» забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан. Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю, - сказал нардеп.
Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.
Как известно, в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год заложили 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса