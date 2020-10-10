Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура считает, что Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, сообщает Liga.net.

– Я скажу сейчас то, за что, наверное, часть фракции «СН» забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан. Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю, - сказал нардеп.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

Как известно, в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год заложили 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса