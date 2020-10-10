Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 4 округу в Ингульском районе Елена Нестеренко рассказала, почему решила баллотироваться на выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

Кандидат в депутаты Елена Нестеренко живет в Николаеве почти 20 лет. Рассказывает, что несмотря на огромный потенциал города, тут недостаточно рекреационных зон, спортивных площадок и мест, где можно спокойно погулять с семьей.

– Я все чаще стала слышать от знакомых, что легче поехать отдохнуть в соседнюю область, чем найти место для релакса в Николаеве. Меня это очень расстраивает. У нас две замечательные речки Ингул и Южный Буг, но ни одной обустроенной набережной у нас нет. А ведь это было бы замечательное место отдыха для семьи. Детки могли бы безопасно кататься на велосипедах, самокатах и скейтах - рассказала Елена Нестеренко.

Она отмечает, что кроме эко-бульвара на Садовой и площади Соборной отдохнуть на свежем воздухе в Николаеве практически негде. По ее мнению, предыдущие пять лет в городе особых изменений в сторону увеличения рекреационных зон и озеленения скверов не было.

– Такая ситуация заставила меня задуматься, а почему бы самой не попытаться что-то изменить?! Я больше года уже работала помощником народного депутата и имела представление, как можно реализовывать программы для улучшения города, - отметила кандидат в депутаты.

По словам Елены Нестеренко, в каждом районе города должны быть зоны отдыха, маленькие парки или скверы, спортивные площадки для детей. Для этого не обязательно строить что-то с нуля. Множество объектов нуждается в реконструкции или озеленении.

– Николаев может стать комфортным, «релаксовым», уютным и зеленым городом. И не нужно ждать этого десятилетиями. Да, это будут маленькие шаги. Да, не все сразу можно будет воплотить в жизнь, но при командной работе и поддержки народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Гайду сделать город более комфортным за пару лет – реально. Для этого нужно начать что-то делать. Маленькие победы обязательно принесут видимый результат для города и горожан, - уверена кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Елена Нестеренко.

Пресс-релиз