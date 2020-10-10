Кандидат на должность Николаевского городского головы от партии «Миколаївці» Александр Садыков заявил, что из-за ряда проблем с арендой земли городской бюджет недополучает около 200-300 миллионов гривен в год.

Об этом он рассказал в видеоблоге на своей странице в Facebook.

Александр Садыков подчеркнул, что бюджет Николаева, составляющий почти 4 миллиарда гривен, расходуется нерационально.

– В пылу предвыборной борьбы кандидаты, партии дают много обещаний. Они построят то, отремонтируют это. Представляют много разнообразных инициатив, рисуют всевозможные красивые проекты и прожекты. Мы понимаем прекрасно, что без денег все эти обещания останутся только обещаниями, а проекты останутся прожектами. Давайте поговорим, есть ли перспективы увеличить бюджет для того, чтобы я мог что-то обещать и понимать, из каких денег я буду выполнять эти обещания. Проанализировав бюджет, я увидел, что основная доля бюджета – это налог на доходы физических лиц. А такой базовый налог, как налог на землю, составляет всего лишь 200 миллионов. 100 миллионов – это налог на землю, и 100 миллионов – это деньги, которые мы получаем за аренду земли. Я уверен, что ресурсы по увеличению николаевского бюджета заложены именно в налоге на землю и в аренде земли. Я ни в коим случае не призываю в эти труднейшие времени повышать налог на землю для предпринимателей. Может быть, в каких-то случаях нужно даже снижать налог на землю для предпринимателей. Но я более чем уверен, что не вся земля у нас налогообложена, не вся земля отдана в аренду, - считает Александр Садыков.

В частности, он привел пример того, как проблематично для рядового жителя города получить разрешение на пользование городской землей, в результате чего из-за незаключения договоров на аренду земли, в бюджет не поступает около 300 миллионов гривен.

Он также отметил о необходимости создать интерактивную налоговую карту города «для понимания резервов в земельных отношениях».

– Подает физлицо запрос на то, чтобы ему выделили землю, заключили с ним договор аренды под его частным гаражом, который находится у него во дворе. Мытарства, хождение по комиссиям, в итоге человек получает решение сессии городского совета, а далее в течение полугода чиновники Николаевского горсовета не заключают с этим человеком договор на аренду земли. Соответственно, человек не платит, соответственно, бюджет денег не получает. Я глубоко убежден, что таких случаев – тысячи. Я убежден, что многие гектары земли у нас не налогообложены или не сданы в аренду. Я уверен, что в ближайшее время надо создать налоговую карту города, чтобы мы понимали, сколько денег приносит каждый клочок земли в казну города Николаева. Я уверен, что, создав подобную интерактивную карту, мы можем сразу же увидеть те места, которые не приносят городу деньги даже по средней шкале. Создав такую карту, мы сможем понимать, какие у нас есть резервы. По моим глубоким убеждениям, резерв, который заложен в земельных отношениях, составляют от 200 до 300 миллионов гривен. Это те деньги, которые мы можем в ближайшее время, в 2021 году сможем дополнительно получить в бюджет, чтобы реализовать те идеи и обещания, которые партия «Миколаївці» и кандидат в мэры Николаева Александр Садыков дают своим избирателям, - добавил кандидат в мэры.

Напомним, политической партии «Миколаївці» приняла решение выдвинуть на должность мэра главу Николаевской облгосадминистрации 2005 - 2007 годов, члена исполкома Николаева Александра Садыкова.