Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не принимает лекарств. Он готов предоставить плазму крови с антителами для изготовления лекарств для больных COVID-19.

Об этом пишет Newsweek.

– Я не принимаю никаких лекарств уже, наверное, 8 часов... это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я не люблю лекарства. Мы почти закончили (лечение, - прим.) и теперь увидим, как все будет, - сказал президент США.

Трамп высоко оценил преимущества лечения, которое получил, включая экспериментальное лечение антителами от фармацевтической компании Regeneron.

– Антитела? Я думаю, что вы должны быть защищены где-то от двух до четырех месяцев, а может и больше, я не знаю... Если они хотят, чтобы я это сделал (предоставил плазму для лечения больных COVID-19, - прим.), я это с удовольствием сделаю, - заявил американский лидер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в следующих дебатах с Джо Байденом.