Сборная Украины ослабленная отсутствием ключевых игроков не смогла переиграть национальную команду Германии в матче третьего тура Лиги наций.

Встреча на НСК «Олимпийский» в Киеве завершилась со счетом 1:2.

Первый гол на 20 минуте после удачно разыгранного стандартного положения провел Гинтер. Увеличил преимущество немцев Горетцка в самом начале второго тайма. Сплоховал в этой ситуации Бущан, не удержавший мяч. При этом вратарь на протяжении всего матча выручал свою команду, делая отличные сэйвы.

Украинцы активизировались к концовке встречи. Им удалось отыграть один мяч с помощью пенальти. Зюле сбил в своей штрафной Романа Яремчука, а Руслан Малиновский уверенно переиграл Нойера на 77 минуте.

Таким образом, немцы расположились на второй строчке таблицы группы 4 лиги А, опередив Украину, которая в свою очередь опустились на третье место. По-прежнему лидирует в квартете Испания (7 очков), которая сегодня в параллельном матче со счетом 1:0 победила Швейцарию (1 очко).

Следующий свой матч «сине-желтые» проведут 13 октября - дома против Испании. Германия же в родных стенах будет принимать швейцарцев.

Ранее сборная Украины разгромно уступила национальной команде Франции в товарищеской встрече накануне матчей Лиги наций.