Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эда Рама приветствовал новости о договоренности между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. Он призвал к гуманитарной паузе для обмена пленными и телами убитых во время боевых действий.

Об этом сообщает Радио Свобода.

– Нам нужна стабильность, как на месте, так и в процессе, курируемая сопредседателями Минской группы. Соглашение, которое ночью (на 10 октября, - прим.) достигли в Москве Армения и Азербайджан, открывает нам путь к восстановлению содержательных переговоров в согласованном формате, - сказал Рама.

Он выразил обеспокоенность ростом количества погибших из-за обострения в Нагорном Карабахе, а также призвал к гуманитарной паузе «для обмена военнопленными и другими задержанными, а также останками убитых во время боевых действий».

Международный комитет Красного Креста уже выразил готовность содействовать обмену телами погибших во время военных действий в Нагорном Карабахе и пленными военнослужащими.

– Мы надеемся, что эта процедура будет осуществлена быстро, чтобы тела жертв боевых действий были возвращены их родственникам. Мы также готовы содействовать освобождению лиц, находящихся в заключении в конфликтующих сторон, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями, - отметил директор Регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп.