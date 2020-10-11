Директор Николаевского зоопарка, кандидат в депутаты Николаевского горсовета Владимир Топчий вызвал полицию из-за того, что волонтеры от партии «Наш край» раздавали воздушные шарики в сквере возле зоопарка.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава партии «Наш край» Юрий Кормышкин, передает пресс-служба политсилы.

— Власть запрещает дарить воздушные шарики детям. Сегодня волонтеры «Нашего края» раздавали воздушные шарики в сквере возле Николаевского зоопарка. Хотели подарить немного радости нашим детям. Все делали, как положено, в масках. Но, это не понравилось директору зоопарка Топчему и он вызвал полицию, якобы за нарушение правопорядка. Интересно, что он не просто директор зоопарка, но и экс-кандидат в депутаты от партии «Наш край» и сегодня кандидат в депутаты Николаевского горсовета от партии «Пропозиция». Кто-то заигрался в политику? Выборы выборами, а нам в нашем городе еще вместе жить, — написал он.

Юрий Кормышкин отметил, что представители «Нашего края» все делали по закону и преследовали благие намерения. В отличие от чиновников, которые используют свои должность и статус для борьбы с конкурентами. Он призвал всех участников избирательного процесса не выходить за рамки здравого смысла.

Кроме этого, Юрий Кормышкин в своем сообщении процитировал текст статьи 57 Избирательного кодекса Украины:

«Материалы предвыборной агитации, изготовленные за счет избирательного фонда, содержащие визуальные изображения партийной символики и брендирование избирательной кампании, упоминание имени или изображения кандидата, который баллотируется на выборах, такие как плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, зажигалки, спички, значки, бейджи, USB-флешки, вымпелы, флаги, книги, пакеты, футболки, кепки, шарфы, зонты и другие материалы предвыборной агитации, стоимость которых не превышает 6 процентов необлагаемого минимума доходов граждан не является подкупом избирателей».

По словам главы «Нашего края», стоимость воздушного шарика существенно меньше, чем предусмотренные кодексом 63 гривен 6 копеек.

— Также запрещается проведение агитации, а само размещение агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях органов государственной власти, органов власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности (часть 16 статьи 57 Избирательного кодекса Украины). Ни одна статья кодекса не содержит запрета раздавать агитационные материалы на улице рядом с коммунальными учреждениями, — подчеркнул глава «Нашего края».

Напоследок, он резюмировал, что раздача возле Николаевского зоопарка воздушных шариков с логотипом партии «Наш край» никак не нарушает требования осуществления предвыборной агитации, предусмотренной действующим законодательством.

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