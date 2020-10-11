Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская встретилась с жителями Николаева в свой день рождения.

Об этом она рассказала на своей странице Facebook, передает пресс-служба политсилы.

— Быть в свой день рождения с николаевцами — это лучшее, что только могло произойти. В этот день, который мог стать выходным, мы с участниками команды и кандидатами в депутаты встретились с жителями города. Это был день ярких эмоций и искренних улыбок, я получила бесчисленное количество поздравлений, а с жителями мы общались в позитивной атмосфере, — написала кандидат.

Встречи с жителями состоялись на улицах Водопроводная и 3-я Слободская. Также Татьяна Домбровская встретилась с николаевцами в микрорайонах Намыв и Северный.

На встречах жители озвучили проблемы, которые их волнуют. Это транспортные вопросы и благоустройство скверов и берега, переход на индивидуальное отопление, вопросы очистных сооружений и качество воды в кранах, дальнейшая судьба заброшенных и недостроенных зданий, социальная защита инвалидов и программы поддержки медицинских работников. Актуальным также является вопрос транспорта в ночное время и большое количество бродячих собак.

Татьяна Домбровская поблагодарила жителей Николаева за участие во встречах.

— Мне очень приятно и важно, что этот день я провела вместе с николаевцами. Я благодарна каждому за то, что пришли и за то, что поздравили. Этот день в который раз доказал, что жители Николаева самые лучшие, самые искренние люди и встречаться хочется чаще! — написала Татьяна Домбровская.

Пресс-релиз