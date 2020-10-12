Папа Римский Франциск в своей проповеди приветствовал договоренность Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Папа призвал стороны конфликта сохранить «ненадежное и хрупкое» перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ватиканские СМИ.

Папа призвал помолиться за жертв боевых действий в Нагорном Карабахе.

— Несмотря на то, что перемирие кажется очень хрупким, я призываю к его продолжению и выражаю свое сочувствие гибели людей, страданиям и разрушениям домов и мест поклонения, — заявил Папа Франциск.

Напоним, руководители министерств иностранных дел Азербайджана и Армении более 10 часов в Москве договаривались о перемирии в Нагорном Карабахе. Они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными и телами погибших при посредничестве «Красного Креста».

Позже Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве прекращения огня, которое должно было произойти с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября.