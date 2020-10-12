Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть. Он рассказал, когда готов уйти с поста главы государства.

Об этом он заявил в интервью BBC.

Зеленский сказал, что никогда не «цеплялся за рейтинги и власть».

— Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами, - заявил он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок.

В мае на пресс-конференции Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний.

В фильме «Год президентства Зеленского» он заявил, что война в Донбассе будет завершена до конца его каденции.



