Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах реализации проекта по укреплению береговой линии микрорайона Намыв.

Об этом мэр Николаева рассказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 5 октября.

По его словам, работы планируется делать по с помощью габионов - специальных конструкций из проволочной сетки, предназначенных для укрепления ландшафта.

— У нас на финишной прямой проект берегоукрепления Намыва. Это проект, который будет сделать в габионах. И набережная Намыва станет не простокакой-то захудалой и заросшей. Это станет реальным украшением, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что рассматривает возможность привлечения на реализацию этого проекта средств из Государственного фонда регионального развития или других целевых фондов.

— Я думаю, мы можем податься на ГФРР или какой-нибудь экологический фонд. Потому что это берегоукрепление является стратегическим вопросом для Николаева, - подытожил городской голова.

Ранее сообщалось, что журналисты показали результаты разрушения береговой линии микрорайона Намыв в Николаеве. Вода уже забрала несколько метров пляжа, а фундаменты многоэтажных домов начинают проседать.

В мае 2018 жители Намыва начали бить тревогу, что вода смывает береговую линию микрорайона. В июне в мэрии Николаева прошло заседание круглого стола, посвященного проблеме разрушения береговой линии Намыва, а также возможной реализации проекта берегоукрепления, благоустройства пляжной полосы и санитарного состояния территории.