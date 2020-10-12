Перемирия в Нагорном Карабахе нет, на южном направлении фронта сохраняется напряженная обстановка.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает News.am в понедельник, 12 октября.

По его словам, Азербайджан нарушил договор о прекращении огня, когда атаковал город Гадрут сразу после вступления в силу режима перемирия.

Никол Пашинян заявил, что в районе Гадрута идут бои, армия обороны Карабаха ведет операцию против диверсионных азербайджанских групп.

Он подчеркнул, что Нагорный Карабах находится на пороге гуманитарной катастрофы, а единственный способ ее избежать — это признать право народа «на самоопределение вплоть до признания независимости», считает политик.

Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе было объявлено перемирие