Перемирия в Нагорном Карабахе нет, на южном направлении фронта сохраняется напряженная обстановка.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает News.am в понедельник, 12 октября.
По его словам, Азербайджан нарушил договор о прекращении огня, когда атаковал город Гадрут сразу после вступления в силу режима перемирия.
Никол Пашинян заявил, что в районе Гадрута идут бои, армия обороны Карабаха ведет операцию против диверсионных азербайджанских групп.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах находится на пороге гуманитарной катастрофы, а единственный способ ее избежать — это признать право народа «на самоопределение вплоть до признания независимости», считает политик.
Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе было объявлено перемирие
Перемирия в Нагорном Карабахе нет, на южном направлении фронта сохраняется напряженная обстановка.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает News.am в понедельник, 12 октября.
По его словам, Азербайджан нарушил договор о прекращении огня, когда атаковал город Гадрут сразу после вступления в силу режима перемирия.
Никол Пашинян заявил, что в районе Гадрута идут бои, армия обороны Карабаха ведет операцию против диверсионных азербайджанских групп.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах находится на пороге гуманитарной катастрофы, а единственный способ ее избежать — это признать право народа «на самоопределение вплоть до признания независимости», считает политик.
Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе было объявлено перемирие