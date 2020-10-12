Оппозиция Беларуси вошла в список из трех номинантов на премию имени Андрея Сахарова 2020 года.

Соответствующее решение 12 октября приняли члены комитетов Европарламента по иностранным делам и развитию в сотрудничестве с комитетом по правам человека в понедельник.

— Три кандидата отобраны для получения премии Сахарова в 2020 году. Первая в алфавитном порядке — демократическая оппозиция Беларуси ... Она представлена Координационным советом, включая главного кандидата на пост президента Светлану Тихановскую, лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич, других важных политических личностей и активистов, — заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.

Еще одним номинантом стала экологическая активистка и правозащитница из Гондураса Берта Касерес, которая была убита в марте 2016 за отстаивание прав коренного народа.

Наконец, последним кандидатом стал Наджиб Муса Михаэль, архиепископ города Мосул (Ирак), который организовал эвакуацию сирийских христиан и представителей национальных меньшинств в Иракский Курдистан. Он также сохранил более 800 исторических манускриптов 14-19 веков, проявил мужество в отстаивании прав человека и в сохранении от разрушения культурного наследия Ирака.

Напомним, 2 года назад узнику Кремля украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова.