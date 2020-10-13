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Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
09:05, 13 Октября, 2020
Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
09:05, 13 Октября, 2020
Важные новости на НикВести
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Новое инфекционное отделение в горбольнице № 5 планируют закончить к концу ноября, — Сенкевич
Юлия Ткач
Вчера 18:35
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в процессе
В Николаеве завершился первый этап реконструкции детсада №87 — все работы планируют закончить к концу года
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Вчера 13:49
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Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
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Совещание по вопросам грузового транспорта в Николаеве
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Николаевский окружной админсуд
«Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
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Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Прямая трансляция
Битва за місто
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Заседание ТИК по регистрации списков ОПЗЖ
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В мае этого года индекс потребительских цен в Украине достиг многолетнего миниму
Леся Выговская, Hromadske
Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
09:05, 13 Октября, 2020
Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
09:05, 13 Октября, 2020
Реклама
важные новости
/ 13 октября, 2020
ускорили
Новое инфекционное отделение в горбольнице № 5 планируют закончить к концу ноября, — Сенкевич
Юлия Ткач
Вчера 18:35
мнение
Депутат Кантор заявил, что Николаев не готов к обострению пандемии COVID-19: «Нужно было готовиться еще в марте»
Иван Казора
Вчера 16:26
в процессе
В Николаеве завершился первый этап реконструкции детсада №87 — все работы планируют закончить к концу года
Юлия Бойченко
Вчера 13:49
Планы
«Набережная Намыва станет украшением города», — Сенкевич рассказал о берегоукреплении микрорайона
Катерина Середа
Вчера 10:24
Коронавирус
В Украине уже 265 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 4 420
Вчера 09:20
НИКВЕСТИ
HD
Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
Совещание по вопросам грузового транспорта в Николаеве
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
ТОП-15 приоритетов Николаевского бизнеса
Николаевский окружной админсуд
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Битва за місто
Горизбирком Николаева
Горизбирком
БЛОГИ
Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
Олег Мудрак
Статьи
«Там не буде компромісів», — азербайджанці та вірмени України про війну в Нагірному Карабасі
Мар’ян Кушнір, Радіо Свобода
Олена Кисельова: «Децентралізація. Рецепт процвітання»
Сьогодні куди не повернеш голову – в очі кидаються передвиборчі плакати різнокол
Олена Кисельова
«Проблема не в койках, а в доступе к кислороду». Смогут ли больницы справиться с увеличением числа больных COVID-19?
Количество больных COVID-19 в Украине неуклонно растет. За 8 октября коронавирус
Анастасия Блаватник, hromadske
Жизнь в Украине подорожает: какие товары вырастут в цене и почему инфляция ускорится вдвое
В мае этого года индекс потребительских цен в Украине достиг многолетнего миниму
Леся Выговская, Hromadske