Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Об этом идет речь в видеообращении президента, опубликованном в его Telegram-канале.

– 25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политика из высоких кабинетов, не независимых экспертов из телешоу, не агентов из других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: «А что думаешь ты? Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты», - сказал Владимир Зеленский.

Он призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и сделать свой выбор.

Президент не сказал, о каких 5 важных вопросах идет речь, но пообещал озвучить это позже.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила на 25 октября выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.