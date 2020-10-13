Россия осуществляет уже 12 призывных кампаний на территории временно оккупированного Крыма, что является военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, передает УНН.

— Следующее, что я хотел бы прокомментировать - это незаконный призыв в оккупированной Автономной Республике Крым. Вы, возможно, уже слышали, что на 14 октября, день Покрова Пресвятой Богородицы, когда наше государство будет отмечать День Защитника Украины, российская оккупационная администрация запланировала отправку из сборного пункта в Севастополе лиц, незаконно призванных Российской Федерацией на срочную службу, - сказал Дмтрий Кулеба.

По его словам, крымчан незаконно призвали на службу в Черноморский флот Российской Федерации и в войска Южного военного округа РФ.

— Во-первых, военнослужащие именно этого округа задействуются для осуществления агрессии против нашего государства, и здесь очевидно прямая связь. Во-вторых, очень четко хочу отметить, что призыв в Крыму - это военное преступление, прямо запрещенное международным гуманитарным правом, а именно 4-й Женевской конвенцией. Эта незаконная призывная кампания уже 12-я. То есть, уже 12 раз было совершено Российской Федерацией в оккупированном Крыму 12 военных преступлений по незаконному призыву в свои вооруженные силы, - подчеркнул глава украинского МИД.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас страны думают о последствиях для экономики из-за коронавируса. Глава МИД говорит, что вирус остался тот же, но инструментарий реагирования сузился.