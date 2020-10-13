Украинская власть присоединится к первой волны санкции ЕС в отношении представителей режима Лукашенко, но решение по санкциям против него лично еще не принято.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос Европейской правды на брифинге в Киеве.

— Что касается санкций, которые уже введены (на уровне Евросоюза), то мы присоединимся к ним, — заявил министр.

Кулеба не подтвердил, но и не стал исключать намерения Украины подвергнуть санкциям лично самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

— Что касается любых новых санкций — то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним, — отметил Дмитрий Кулеба.

Как известно, в понедельник Совет ЕС принял принципиальное решение о том, что санкции будут введены также лично против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Напомним, главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список в отношении Беларуси.