Глава партии «Наш край» в Николаевской области и один из соучредителей завода ООО «Экотранс» Юрий Кормышкин сообщил, что проблема, о которой начали поступать жалобы от жителей микрорайона «Намыв» и ЖК «Апельсин», решена. Также он заявил, что вопрос был искажен и вынесен в публичную плоскость, чтобы использовать некоторыми политическими силами против него и команды «Нашего Края».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет пресс-служба депутата.

По его словам, в течение месяца руководство завода искали причину возникновения проблемы, и когда она была выявлена, ее смогли исправить.

– Уважаемые жители микрорайона «Намыв» и ЖК «Апельсин», проблема частично решена. В течении месяца мы искали причину, и теперь, наконец, ее выявили и смогли исправить. Спасибо, за бдительность и что следите за работой ООО «Экотранс. Как глава партии «Наш край» в Николаевской области и один из соучредителей завода ООО «Экотранс», я хотел бы развеять все слухи и снизить градус, который возник вокруг предприятия. Мы позиционируем себя как социально ответственный бизнес и никогда не уходим от проблем, которые возникают вокруг наших предприятий, – обратился Юрий Кормышкин.

Он отметил, что с момента запуска работы завода, августа 2019 года, и до недавних пор не возникало ни одной проблемы на заводе, и жалоб со стороны горожан не было.

– Когда мы зашли на его реконструкцию, сделали все возможное и невозможное, чтобы работа предприятия никоим образом не мешала жизни горожан. Я живу тут, в Николаеве, вместе со своей семьей, и никогда не допущу, чтобы работа моего бизнеса была во вред нашим людям и нашей земле. Поэтому месяц назад, перед тем, как я серьезно заболел, и перед тем, как вопрос исказили и вынесли в публичную плоскость, чтобы использовать некоторыми политическими силами против меня и команды «Нашего Края», руководству ООО «Экотранс» была поставлена задача выявить причину возникновения запаха и чёрного дыма и решить ее в кратчайшие сроки. Мы наняли специалистов и проектные организации, составили план выполнения работ, разработали проекты и начали решение этой проблемы. Сегодня она частично уже решена и потому я могу публично об этом заявлять. На сегодня нет чёрного дыма, как был, и того шума, который был в течение месяца. Но мы пошли еще дальше – на сегодня разрабатывается проектная документация с предложением как вообще уйти от запаха, но на это нужно время и проектное решение, – уверил Юрий Кормышкин.

Глава «Нашего края» заявил, что эта ситуация не только показала недобросовестный облик политических оппонентов, которым не получилось оклеветать партию, а доказала, что жители города Николаева любят свой край и готовы о нем заботиться и защищать.

– Уважаемые жители микрорайона «Намыв», вы всегда можете обращаться ко мне и команде «Нашего края» сразу и напрямую. Я уверен: если мы будем жить в мире и любить наш город – он очень быстро преобразиться. Ситуация поменялась благодаря нам, люди! Нам нужно научиться созидать, а не разрушать. Мы, учредители этого завода, вкладываем в него свои деньги, потому что хотим работать на нашей земле, не во вред , а во благо! Мы рады, что создаём для николаевцев рабочие места, что платим тут налоги, что наш бизнес позволяем нам за свои средства преображать наш город, ремонтировать объекты социальной сферы и выполнять ту работу, которую должна делать власть. Вместе с вами мы можем многое, давайте сохранять этот диалог и взаимодействие, и тогда все будет хорошо, все будет «Наш Край»! – подытожил Кормышкин.

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