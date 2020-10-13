Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что отложил бы повышение повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля 2021 до 1 декабря 2021 года.

Об этом он сказал в интервью tsn.ua.

— Давление на гривню есть. Это очевидные вещи, потому что мы поднимаем (зарплаты, - прим.) резко. Однако, я бы ни переоценивал потери бюджета от этого решения. Ибо потери бюджета, которые мы используем на выплату зарплат бюджетникам за счет бюджета, компенсируются поступлениями налогов. То есть, какого-то колоссального негативного влияния на бюджет мы не ожидаем вообще. В то же время нельзя отрицать дополнительную нагрузку на бизнес, на фонд оплаты труда. Действительно, повышая заработные платы, мы можем получить тенизацию зарплат, когда людей будут переводить на полставки и тому подобное. Да, в этом есть проблема. Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты является 6 тысяч гривен, а не 6,5 тысяч гривен. То есть, я бы остановился на 6 тысяч гривен, - подчеркнул нардеп.

По его словам, он отложил бы повышение минималки до 6,5 тысяч до 1 декабря 2021 года.

— Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это меньше будет влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес, - добавил он.

Напомним, что Верховная Рада Украины увеличила минимальную заработную плату в стране до 5 тысяч гривен месячную и 29,2 гривен почасовую.