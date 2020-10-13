Во вторник, 13 октября, депутаты Николаевского городского совета в третий раз не смогли собраться для проведения земельной комиссии.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня депутаты должны были собраться на заседание, чтобы рассмотреть земельные вопросы, которые после должны были быть вынесены на сессию горсовета, которая должна состояться в четверг, 15 октября.

Однако, в установленное время в 13:00 на заседание пришли только 7 депутатов. Так как данного количества депутатов было недостаточно для избрания секретаря комиссии, было принято решение перенести заседание.

В свою очередь член комиссии, депутат Николаевского горсовета Анатолий Петров обвинил своих коллег, которые не явились на заседание, в саботаже и вредительстве.

— Как это можно назвать? Это саботаж работы комиссии. Депутаты, которые не явились на заседание просто саботируют работу. Это вредительство. Третий раз не можем собраться. У нас сессия в четверг, — заявил Анатолий Петров.

В итоге депутаты договорились попытаться провести заседание за полтора часа до проведения сессии в четверг, в 9:30.

Напомним, 2 октября депутаты в очередной раз не смогли собраться на сессию Николаевского городского совета из-за чего заседание перенесли на следующую неделю.