Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал появление перинатального центра, который будет функционировать на базе родильного дома №3.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В частности, вчера, 13 октября, в медучреждении было проведено заседание по обустройству будущего центра совместно с руководствами больницы и горздрава. По словам мэра, средства для ремонта будут заложены в бюджет 2021 года.

— Сегодня провели совещание в 3-ем роддом по обустройству городского перинатального центра, поговорили о стратегии. Есть план как конкретно по этажам понять как и что будет, чтоб заложить деньги на ремонт одного из этажей в бюджет 2021 года. Для работ над этим проектом будут привлечены специалисты, которые уже проектировали занимались созданием перинатальных центров в Харькове, Киеве. Думаю, что в городе Николаеве должен появится перинатальный центр не хуже тех, о которых я только что сказал, — отметил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич поручил провести проверку в родильном доме №1, в котором, по словам жители города, требуют деньги за оказание бесплатных услуг.