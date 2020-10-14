Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана.

Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Haberturk.

По его словам, необходимо готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.

– Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, - указал Ильхам Алиев.

Он также пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.

При этом Алиев отметил, что ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, Украина в конфликте в Нагорном Карабахе не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон. Официальный Киев не будет вмешиваться в войну Азербайджана и Армении.